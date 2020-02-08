شكرا لقرائتكم بهاوس بطلاً لطواف السعودية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسدل الستار على طواف السعودية للدراجات الهوائية الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي واستمر لخمسة مراحل، حيث حقق الدراج الألماني "بهاوس فل" من فريق ماكلارين البحرين صدارة الترتيب العام والنهائي لهذا الطواف، في زمن قدره 17:53:38.

وجاء الدراج ناصر بوهاني من فريق آركيا سامسيك الفرنسي في المركز الثاني بزمن 17:53:40، وفي المركز الثالث حل دراج فريق الإمارات "روي كوستا" بزمن 17:53:51 بعد تنافس مثير ومميز في الأمتار الأخيرة من هذا السباق.

وعلى صعيد المرحلة الخامسة والأخيرة، فكان الصراع محتدما منذ انطلاقته حتى خط النهاية حيث حصل الدراج بهاوس فل من فريق ماكلارين البحرين على المركز الأول و"القميص الأخضر " بزمن 3:18:57، فيما حل في المركز الثاني ناصر بوهاني من فريق آركيا سامسيك الفرنسي، بزمن 3:18:57، وحصل على القميص "الأحمر "، وجاء في المركز الثالث الدراج ديكلين أرفيد من فريق ريوال ريدينيز الدنماركي بزمن 3:18:57. كما حصل على جائزة أفضل دراج شاب اللاعب "لورانس أندريس" من فريق رويال ريدينيز، وكذلك "القميص الأبيض"، وحصل الدراج نيكولي بينفازيو من فريق توتال دايركت إينرجي الفرنسي على "القميص المنقط"، وحصل فريق ريوال ريدينيز على جائزة أفضل فريق، حيث توج صباح الكريديس، رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، ونائبه وجيه عزام الدراجين الفائزين في ختام هذه المرحلة.

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وبلغت مسافة المرحلة الخامسة والأخيرة 144كم، وانطلقت من جامعة الأميرة نورة وصولاً إلى قصر المصمك التاريخي في قلب الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.

وقال صباح الكريديس بعد نهاية طواف السعودية 2020: سعدنا جميعاً في الأيام القليلة الماضية بمراحل متعددة لهذا الطواف، الذي شهد تنافسا كبيراً ومثيراً بين الدراجين المشاركين، والدليل على ذلك تغير متصدري كل مرحلة عن الأخرى وحتى الأمتار الأخيرة من هذا الطواف، والتي شهدت تفاعلاً مثيراً بين الجماهير الكبيرة، فشكراً للجميع على هذا الحضور وهذا الدعم وشكراً للمتسابقين الذين قدموا معنى حقيقيا للمنافسة الشريفة طوال الأيام الماضية".

هذا وأبدى الألماني فيل هاوس لاعب فريق البحرين وبطل هذا السباق سعادته بالفوز بسباق طواف السعودية، موضحاً في تصريح صحافي عقب تتويجه بلقب البطولة: "خضت سباقاً صعباً شهد تنافسا مثيرا بين بقية المنافسين، بالإضافة إلى صعوبة المراحل الخمسة التي شهدت منعطفات عدة، لكنني نجحت في النهاية بتحقيق هذا الفوز الكبير، والسعودية نجحت في تنظيم سباق كبير ومميز أقيم على أعلى مستوى من الاحترافية، وأنا سعيد بالمشاركة في هذا السباق وأتمنى المشاركة في بقية المسابقات خلال الأعوام المقبلة".

يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، تنافسوا على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للدراجات،وأقيم هذا الحدث العالمي الكبير تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات.