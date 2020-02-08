شكرا لقرائتكم خيتافي يقلص الفارق مع برشلونة ويهزم فالنسيا بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز فريق خيتافي تواجده في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه يوم السبت، على ضيفه فالنسيا 3 - صفر في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف خيتافي خورخي في الدقيقتين 58 و67، وخايمي ماتا في الدقيقة 87، واضطر فريق فالنسيا لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليسانردو فلورينزي في الدقيقة 78.

ورفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط أمام إشبيلية الذي يواجه سلتا فيغو يوم الأحد، وتوقف رصيد فالنسيا عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وهذا الفوز هو الثاني عشر لخيتافي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لفالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.