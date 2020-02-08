سلة "عربية السيدات 2020" تدخل أدوارها الإقصائية

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تفتتح يوم (الأحد) مسابقة كرة السلة المقامة على صعيد النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أولى أدوارها الإقصائية، وذلك بانطلاق الدور ربع النهائي الذي يحمل في مجرياته أربعة مواجهات حاسمة تستضيفها الصالة المغطاة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن سادس أيام الدورة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري.

وينصّ نظام مسابقة كرة السلة، بأن يقام الدور التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، على أن تسفر النتائج عن تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى عن كلتا مجموعتي البطولة إلى الدور ربع نهائي، في الوقت ذاته يواجه متصدري المجموعتين في انطلاقة الأداء الاقصائية صاحبي المركزين الرابع للمجموعة الأخرى، وليواجه وصيفي المجموعتين الفريق الذي حل ثالثاً في المجموعة التالية.

وعرفت أندية سبورتينغ المصري والأمل التونسي كيفية ضمان صدارتهما لمجموعتيهما الأولى والثانية، بعد أن ضمنا قبل جولة ختام دوري المجموعات اعتلاء الصدارة، ليواجه سبورتينغ في الربع نهائي فريق الفتاة الكويتي الذي ضمن بدوره انهاء دوري المجموعات في المركز الرابع عن مجموعته الثانية، فيما سيخوض الأمل التونسي في ظهوره الأول بالدورة لقاء الرفاع البحريني رابع المجموعة الأولى.

وبالصورة ذاتها ضمن الفحيص الأردني، والمجمع البترولي، مركزي وصافة مجموعتهما، لتواجه الجزائريات اللواتي حسمن مركز وصافة مجموعتهن الثانية ويلاقي في ثالث مباريات ربع النهائي فريق الساحل السوري الذي نجح بدوره أول من أمس وبفوزه على الرفاع البحريني بنتيجة "50-47" في ضمان المركز الثالث لمجموعته الأولى، فيما ستحمل أخر المواجهات لقاء الفحيص الأردني وصيف المجموعة الأولى مع صاحبات الضيافة سيدات الشارقة اللواتي اكتفين في دوري المجموعات بالمركز الثالث عن مجموعتهن الثانية.

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الساحل السوري يحقّق انتصاره الأول

وجاء التحديد المبكر للمراكز وقبل جولة من ختام دوري المجموعات بعد أن سجلت مباريات أول من أمس، ولحساب الجولة الرابعة، نجاح الساحل السوري في انهاء شراكته مع الرفاع البحريني على صعيد المركز الأخير لمجموعته الأولى، في مباراة حصدت خلالهن السوريات انتصارهن الأول بالبطولة كان من سبيله التقدم للمركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط، وترك المركز الأخير للبحرينيات برصيد النقطتين

إليت السعودي أول المغادرين

وودع فريق "إليت" السعودي المنافسات مبكراً قبل جولة من نهاية دوري المجموعات، حيث تلقت اللاعبات السعوديات خسارتهن الثالثة على التوالي في البطولة التي جاءت أمام الفتاة الكويتي بواقع "66-90"، ما منح النادي الكويتي انتصاره الأول في البطولة الذي نقله إلى المركز الرابع المؤهل للربع نهائي، وترك المركز الخامس للفريق السعودي برصيد ثلاثة نقاط من ثلاثة هزائم.

سيدات الشارقة يحافظن على المركز الثالث بالرغم من الخسارة

وفي اللقاء الذي جمع نادي المجمع البرتولي ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، أول من أمس، منيت صاحبات الضيافة بخسارتهنّ الثانية في المنافسات بواقع "60-81"، في مباراة ضمن من خلالها المجمع البترولي الذي انهى جميع مبارياته في دوري المجموعات المركز الوصيف برصيد سبعة نقاط، وهو الأمر ذاته الذي أتاح للشارقة الحفاظ رغم الخسارة على مركزه الثالث برصيد النقاط الثلاثة، مع العلم أن لسيدات الشارقة مباراة أخيرة خاضتها لاعبات الفريق في ساعة متأخرة أمس أمام الفتاة الكويتي في فرصة سانحة للعودة إلى طريق الانتصارات.

ويذكر أن سيدات الشارقة، تعرضن للخسارة الأولى في الجولة ما قبل الماضية أمام "الأمل التونسي" بواقع "59-84".