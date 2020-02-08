أاتالانتا ينفرد بالمركز الرابع في الدوري الإيطالي

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استغل اتالانتا خسارة روما وانفرد بالمركز الرابع بفوزه على مضيفه فيورنتينا 2-1 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وكان روما افتتح المرحلة الجمعة بسقوطه على ارضه امام بولونيا 2-3 ليتوقف رصيده عند 39 نقطة مقابل 42 لاتالانتا علما بان الفريقين سيلتقيان في الجولة المقبلة على ارض الاخير.

وتأتي النتيجة الرائعة لاتالانتا صاحب اقوى هجوم في الدوري هذا العام (61 هدفا في 23 مباراة) قبل 10 ايام من مواجهته لفالنسيا الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

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وكان اصحاب الارض افتتحوا التسجيل بواسطة فيديريكو كييزا (32)، لكن اتالانتا رد بثنائية في الشوط الثاني عن طريق الكولومبي دوفان زاباتا (48) والاوكراني روسلان مالينوفسكيي (72).

ويلتقي يوفنتوس المتصدر مع مضيفه فيرونا لاحقا اليوم في حين ستكون ابرز مباريات هذه المرحلة تلك التي تجمع بين قطبي مدينة ميلانو الاحد.

ملخص مباراة اتالانتا وفيورنتينا: