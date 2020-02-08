النجم الساحلي التونسي ينهي التعاقد مع المدرب غاريدو

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أعلن فريق النجم الساحلي التونسي السبت انهاء التعاقد مع المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو "بالتراضي" بسبب "تراجع مردود الفريق".

وقال المكلف بالاعلام في النادي طارق المجريسي لفرانس برس "تم اليوم فسخ العقد بالتراضي مع المدرب غاريدو" وعلّل الأسباب "بتراجع مردود الفريق" في الفترة الأخيرة.

ويشرف المدرب المساعد عماد بن يونس على الفريق في انتظار تعيين مدرب جديد.

ويواجه النجم الساحلي الوداد المغربي في الدور الربع النهائي لدوري ابطال افريقيا في 28 شباط/فبراير الحالي.

بدوره، كتب غاريدو في صفحته على انستاغرام "توصلنا اليوم الى اتفاق مع نادي النجم الساحلي لانهاء مشواري كمدرب. للاسف فان شروط متابعة عملنا سويا لم تتحقق. لم تجر الامور كما أردنا أو خططنا لها. أنا راض عن ترتيب الفريق في ربع نهائي دوري الابطال. أشكر اللاعبين، جهاز المدربين، الرئيس، مجلس الادارة والجماهير واتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وكان أعلن النادي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، تعاقده مع غاريدو حتى حزيران/يونيو 2021 خلفا لفوزي البنزرتي الذي تم الانفصال عنه بالتراضي في اواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

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وأوضحت الهيئة المديرة للفريق في ندوة صحافية مشتركة مع المدرب آنذاك أن من بين العوامل التي رجحت كفة هذا الفني هي سياسته في التعويل على شبان النادي مثلما كان الحال في فريق فياريال الإسباني، علاوة على إلمامه بخصائص الكرة الإفريقية بإشرافه على تدريب الاهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

من جهته، اعرب غاريدو عن سعادته بالاشراف على فريق في حجم النجم الساحلي الذي يبحث دائما عن الفوز بالالقاب سواء على الصعيد المحلي او القاري.

يذكر ان غاريدو (50 عاما) يملك تجربة لا يستهان بها في عالم التدريب باشرافه على عدة فرق اوروبية وافريقية واسيوية على غرار فياريال وريال بيتيس الاسبانيين وكلوب بروج البلجيكي والاهلي والرجاء البيضاوي والاتفاق السعودي والعين الاماراتي.

وتوج غاريدو بلقب كأس الاتحاد الإفريقي مرتين، الاولى مع الاهلي عام 2014، والثانية مع الرجاء البيضاوي عام 2018. كما قاد الأهلي إلى التتويج بالكأس السوبر المصرية عام 2014 وكأس المغرب مع الرجاء عام 2017.

وكان النجم الساحلي انفصل عن البنزرتي عقب فقدانه لقب بطولة الأندية العربية غداة الخسارة أمام ضيفه شباب الأردن الأردني صفر-1 في إياب الدور الـ32، بعدما كان خسر امامه ذهابا 1-2.