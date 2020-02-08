شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يعود للانتصارات على حساب نادى مصر.. أول فوز لحمادة وأول هدف لصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سموحه في تحقيق فوز غالى وثمين على نادى مصر بهدف مقابل للاشئ أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب .

ويعد هذا الفوز هو الاول الذى يحققه حمادة صدقى بقيادة سموحة بعد ثلاثة تعادلات متتالية، كما أن هدف فوز الذى سجله صلاح محسن هو الأول له مع الفريق السكندرى منذ استعارته فى التنقلات الشتوية قادما من الأهلى.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان – رجب نبيل – محمد كوفى – أحمد أبو الفتوح - يوسف ديوب – صلاح محسن – ناصر ماهر – إسلام جمال – أحمد حمص – حسام حسن – شريف رضا .

بينما خاض نادى مصر المباراة بتشكيل مكون من عصام ثروت – احمد اوكا – محمود شبانه – علاء عطا – شريف أشرف – احمد يوسف – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – مصطفى سلطان – باجور – الفيس

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استطاع لاعبو سموحه في إحكام قبضتهم على مجريات الشوط الأول تماما بفضل تحركات ناصر ماهر وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن ، إلا أنه عابهم اللمسة الأخيرة ، في المقابل مال لاعبو نادى مصر للدفاع المحكم واعتمدوا على الهجمات المرتدة إلا أنهم فشلوا في بناء أي هجمة خطيرة على مرمى سموحه .

وفى الشوط الثانى استمر لاعبو سموحه في الأستحواذ والسيطرة على مجريات المباراة قابله دفاع محكم من لاعبى نادى مصر ، حتى جاءت الدقيقة 77 التي أعلنت عن هدف التقدم للموج الأزرق بعدما قام احد مدافعى الفريق الضيف بتشتيت إحدى الكرات على حدود منطقة الجزاء استلمها صلاح محسن ووضعها في سقف المرمى معلنا عن هدف التقدم لفريقه .

حاول بعدها لاعبو مصر إدراك هدف التعادل دون جدوى بفضل تألق مدافعى سموحه وحارس مرمى مرماهم عمر صلاح الذى زاد عن مرماه ببسالة حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن فوز سموحه بهدف مقابل للاشئ .