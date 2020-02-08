شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام للإنتاج والمقاصة قبل موقعة السلام في الجولة 17 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل نادي الإنتاج الحربي ضيفاً على نظيره مصر المقاصة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في صراع قاع الجدول مع أحد أندية المنطقة الدافئة.

مباارة لن تكون سهلة على الفريقين، خاصة وأن الإنتاج والمقاصة يبحثان عن تعديل المسار واستعادة نغمة الانتصارات، وكان الفريق الفيومى قد تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .

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وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للنيجيرى "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه ، وحضر أمونيكي مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولي المسئولية رسميا عقب تلك المباراة ، وقام جمال عمر المدير الفني المؤقت بقيادة الفريق في مواجهة الفريق السكندري.

ويسعى أمونيكى لترك بصمة مميزة في أول مباراة يقودها بالدوري المصرى بعد الإنجازات التي حققها كلاعب بقميص الزمالك ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الإنتاج مكون من : " محمود حمدي و محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن و صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو و باولن فوافي وعمرو مرعي".