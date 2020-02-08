شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكي يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ17 للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن خط

الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي

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ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وأودو موسيس ومحمد إبراهيم. يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 13 نقطة ويحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة من 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى سبعة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة من 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

والتقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 14 لقاء، فاز المقاصة فى 7 لقاءات وحقق الإنتاج 4 انتصارات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، سجل الفريق الفيومى 20 هدفاً فى شباك الإنتاج التى تلقت 14 هدفاً من المقاصة.

المواجهة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف ،بينماحقق المقاصة أول فوز فى 2012 بهدفين دون رد سجلهما الإيفوارى أوسو كونان وأسامة حسنى بواقع هدف فى كل شوط، فاز المقاصة فى آخر 3 مباريات متتالية، بينها مباراتى الموسم الماضى ذهابا وإيابا.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للنيجيرى "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه، وحضر أمونيكى مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولى المسئولية رسميا عقب تلك المباراة، وقام جمال عمر المدير الفنى المؤقت بقيادة الفريق فى مواجهة الفريق السكندري.

ويسعى أمونيكى لترك بصمة مميزة فى أول مباراة يقودها بالدورى المصرى بعد الإنجازات التى حققها كلاعب بقميص الزمالك، فى المقابل يتمسك مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التى تطارده فى مبارياته الأخيرة للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.