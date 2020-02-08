شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع نادى مصر 0/0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهى الشوط الأول بين نادى مصر وسموحة بالتعادل السلبى في المباراة المقامة بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى .

نجح لاعبو سموحة في إحكام قبضتهم على مجريات الشوط الأول تماما بفضل تحركات ناصر ماهر وأحمد أبو الفتوح وصلاح محسن ، إلا أنه عابهم اللمسة الأخيرة ، في المقابل مال لاعبو نادى مصر للدفاع المحكم واعتمدوا على الهجمات المرتدة إلا أنهم فشلوا في بناء أي هجمة خطيرة على مرمى سموحه .

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان – رجب نبيل – محمد كوفى – أحمد أبو الفتوح - يوسف ديوب – صلاح محسن – ناصر ماهر – إسلام جمال – أحمد حمص – حسام حسن – شريف رضا .

بينما خاض نادى مصر المباراة بتشكيل مكون من عصام ثروت – احمد اوكا – محمود شبانه – علاء عطا – شريف أشرف – احمد يوسف – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – مصطفى سلطان – باجور – الفيس

Advertisements

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً لنادى مصر عقب رحيل عبد الناصر محمد من منصبه بعد الخسارة من الطلائع برباعية ويسعى مدرب الزمالك الأسبق لتسجيل بصمة مميزة في أول ظهور مع الفريق ، في المقابل شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة على لاعبيه ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق المسابقة سعياً لإقتحام المربع الذهبى لاسيما فى ظل المستوى المتراجع للمنافس الذى يعد الأقرب للهبوط للقسم الثانى،