شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ساخراً: "سلاما على من ظنوا فينا السوء واحنا فى السوق بنجيب برقوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي، بصورة جديدة له من داخل تدريبات الفريق اليوم السبت من ملعب مختار التتش، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب ساخراً "سلاما علي من ظنوا فينا السوء واحنا في السوق بنجيب برقوق".

وشارك عدد من المتابعين بالكثير من التلعيقات، وكتب أحد المشاركين قائلاً "افتكرناك بتجيب برقوق لاقيناك روحت الأهلي"، وشارك آخر قائلاً "يا احلى ضحكه بمصر واطيب قلب ربنا يديم ضحكتك، فديتك يا قلبي".

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وعلى سياق آخر يرفض السوسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا ،لاعب الفريق بشكل أساسى فى تشكيلة المباريات والاعتماد على أسماء أخرى.

الأهلى ضم كهربا خلال يناير الماضى قادماً من أفيس البرتغالى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وأثار عدم مشاركة كهربا أساسياً فى المباريات الماضية تساؤلات كثيرة، خاصة أنه من اللاعبين الذين تعول عليهم جماهير الفريق كثيراً فى تحقيق الانتصارات لما يمتلكه من قدرات فنية عالية جعلته واحداً من أهم نجوم الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.