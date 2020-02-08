شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر ارتباك منتخب الشباب فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معسكر منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع، والمقام في استاد القاهرة في الفترة من 5 إلى 16 فبراير الجاري ارتباكا شديدا اليوم السبت.

جاء ذلك بسبب غياب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب عن المعسكر بشكل مفاجئ بسبب ظروف خاصة، فيما تولى عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم مسئولية الإشراف الفني على اللاعبين.

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واستقر الجهاز الفنى على يوم 16 فبراير الجارى موعدا للسفر إلى السعودية لخوض البطولة التى يشارك بها 16 فريقا تم تقسيمهم الى 4 مجموعات.

وأسفرت نتائج قرعة البطولة العربية لمنتخبات الشباب التى تستضيفها السعودية عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين.

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وأعلن مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم عن مباريات بطولة كأس العرب للشباب مواليد 2001 التى تستضيفها السعودية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 18 فبراير بمواجهة الجزائر ثم السعودية يوم 21 و فلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8.

المجموعة الأولى: ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

المجموعة الثانية: ضمت المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: ضمت السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: وضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل.