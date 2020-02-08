محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أرسلت ادارة النادي خطابا لاتحاد الكرة تحدد فيه 29 فبراير الجاري لمواجهة صنداونز بطل جنوب افريقيا في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال.
وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، إن الإدارة طلبت من اتحاد الكرة إخطار الاتحاد الافريقي ونادي صنداونز بالموعد المشار إليه لإقامة المباراة بالقاهرة.
وكان الأهلي بلغ ربع نهائي المسابقة القارية بعد احتلاله المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات.
ومن المقرر إقامة مواجهة العودة أحد يومي 7 أو 8 مارس المقبل في جنوب إفريقيا.
يذكر أن الأهلي ودع النسخة الماضية من البطولة على يد صنداونز بعد الخسارة بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي يعلن موعد مواجهة صنداونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.