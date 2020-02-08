رسميا.. الأهلي يعلن موعد مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أرسلت ادارة النادي خطابا لاتحاد الكرة تحدد فيه 29 فبراير الجاري لمواجهة صنداونز بطل جنوب افريقيا في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، إن الإدارة طلبت من اتحاد الكرة إخطار الاتحاد الافريقي ونادي صنداونز بالموعد المشار إليه لإقامة المباراة بالقاهرة.

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وكان الأهلي بلغ ربع نهائي المسابقة القارية بعد احتلاله المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات.

ومن المقرر إقامة مواجهة العودة أحد يومي 7 أو 8 مارس المقبل في جنوب إفريقيا.

يذكر أن الأهلي ودع النسخة الماضية من البطولة على يد صنداونز بعد الخسارة بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.