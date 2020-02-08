صلاح محسن يقود سموحة لفوز صعب على نادي مصر بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حقق فريق سموحة فوزا صعبا على نظيره نادي مصر، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 17 بالدوري المصري الممتاز.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 لصالح فريق سموحة عن طريق اللاعب صلاح محسن.
وبذلك دون المهاجم صلاح محسن أول أهدافه بقميص سموحة، بعد انتقال إلى الفريق السكندري على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.
ويعد هذا الفوز الأول لفريق سموحة منذ الجولة العاشرة أمام الجونة بهدفين لهدف يوم 25 ديسمبر 2019.
وبتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 24 نقطة بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد فريق نادي مصر عند 11 نقطة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.
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