الخليج 365 يحاور قائد منتخب الصالات.. عن أصعب مباراة والاستعداد للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - حاوره- علي البهجي:

حجز منتخب مصر لكرة الصالات تذكرة التأهل إلى بطولة كأس العالم في ليتوانيا 2020، رغم الخسارة في نهائي كأس أفريقيا أمام المغرب أصحاب الأرض بنتيجة 5 أهداف دون رد.

واكتفى المنتخب المصري بالميدالية الفضية في البطولة الإفريقية، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات المقرر إقامتها بلتوانيا في صيف 2020، برفقة المغرب المتوج بالبطولة والمنتخب الأنجولي صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

الخليج 365 تواصل مع المعتز بالله سامي قائد منتخب مصر ليحكي لنا كواليس مشوار منتخب مصر في البطولة والتأهل إلى كأس العالم في ليتوانيا 2020.

في البداية يتحدث المعتز بالله سامي عن بداية رحلة المنتخب في المغرب منذ تواجده هناك لخوض المنافسات، حيث تواجدت بعثة المنتخب في مدينة العيون، التي تعد واحدة من المدن المغربية الهادئة التي لا تقارب الأجواء الريفية في مصر، وهذا أمر ساعدنا على التركيز على الأهداف وهي الوصول لكأس العالم وبعدها السعى من أجل العودة بلقب البطولة.

وعن تعامل الجمهور المغربي مع منتخب مصر، أكد قائد الفراعنة لكرة الصالات، أن الجماهير المغربية اتسمت بالاحترام طوال فترة البطولة وغالبية في المدرجات كان من العائلات، وحصر على دعمهم طوال البطولة قبل مواجهة النهائي أمام المنتخب المغربي، ولم يشكلوا اي ضغط علهم طوال فترة تواجدهم في المغرب.

لا ينسى أصعب مواجهة لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا، فرغم أن جميع مباريات دور المجموعات اتسمت بالقوة لكن تظل مباراة نصف النهائي هي الأصعب أمام المنتخب الليبي.ـ بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل طوال الشوط الأول، لكنها حسمت في الشوط الثاني وانتهت بنتيجة 5-1.

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وبسؤاله عن الفوارق بين الجيل الحالي لمنتخب مصر والأجيال السابقة، أكد أن هذا الجيل يتميز بقوة الترابط في ما بينهم بسبب كون أغلبهم يلعبون في فريق واحد وتم تكوين المنتخب قبل 7 أعوام ولا يحدث سوى تغيرات طفيفة على القوام الرئيسي للمنتخب طوال تلك الفترة، التي كللت بالوصول إلى كأس العالم لـ 4 مرات على التوالي.

وأكد قائد منتخب مصر، أن قبل السفر إلى المغرب تم توفير العديد من المباريات الودية التي طلبها المدرب هشام صالح، لتجهيز اللاعبين قبل المنافسة، مشيرا إلى أن تلك المباريات كان له أثر جيد في الوصول إلى النهائي وضمان التأهل إلى كأس العالم.

وانتقل للحديث عن مرحلة ما بعد بطولة أفريقيا، والتي ستبدأ بالاستعداد على الفور لكأس العالم في ليتوانيا 2020، عقب العودة من المغرب ووضع جدول لعدد من البطولات الودية وخوض بعض المباريات وذلك بعد موافقة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

ويرى قائد منتخب مصر أن الاهتمام بكرة الصالات في مصر لا يحدث إلا قبل انطلاق أي بطولة كبيرة يشارك بها منتخب مصر سواء أفريقيا أو كأس العالم، مؤكدًا أن عدم وجود فرق للأهلي والزمالك في دوري كرة القدم للصالات يسبب عدم وجود اهتمام كبيرة من قبل الاعلام.

وكشف عن قوام منتخب مصر والذي يجسده عدد من اللاعبين الذين يلعبون في بعض الدوري العربية كالسعودية والإمارات والعراق، بالإضافة إلى أن هناك عدد منهم في الدوري المحلي، لافتا أن 99% من لاعبي كرة الصالات لا يلعبون في فرق الملاعب العشبية.

وأوضح المعتز بالله سامي أن كرة القدم للصالات تطورت بشكل ملحوظ في العالم خلال الفترة الماضية، وهذا ما ظهر على الدوري المصري أيضا، لكن تظل المشكلة في ابتعاد بعض الفرق الكبيرة عن ممارسة كرة الصالات كالمقاولون العرب والشمس والاتحاد عدم وجود للأهلي والزمالك كل ذلك يدفع إلى تقلص شعبية اللعبة في مصر.