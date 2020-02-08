مصدر لمصراوي: عمرو جمال سيدعم هجوم الطلائع أمام الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر مقرب من عمرو جمال لاعب الأهلي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، مشاركته في مباراة الفريقين المقبلة بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- لمراسل الخليج 365 إن عمرو جمال سيخوض مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي.

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وأشار المصدر إلى أن عقد اللاعب لم يتضمن عدم مشاركته أمام الأهلي، لافتًا إلى أن اللاعب يستعد بقوة في التدريبات للظهور بشكل مميز في المباراة خاصة وأنه من العناصر الأساسية الذي يعتمد عليها الطلائع في مبارياته.

وكان عمرو جمال، قد انضم للطلائع في بداية الموسم قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 13 جولة ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من الزمالك، المصري وإنبي، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من خوض 16 جولة.