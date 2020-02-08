بالفيديو.. النني يتسبب بركلة جزاء لصالح بيشكتاش بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تسبب الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بيشكتاش، في حصول فريقه على ركلة جزاء خلال لقاء غازي عنتاب في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ21 من منافسات الدوري التركي.

الدقيقة 52 شهدت حصول بيشكتاش على ركلة جزاء بعدما قام النني بعرضية يحولها مهاجم الفريق التركي إلى هدف من رأسية رائعة إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء.

بيشكتاش تقدم في النتيجة وتحديدًا عن طريق مهاجمه براك يلماز في الدقيقة 52 بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح.

ويسعى بيشكتاش للفوز في لقاء غازي عنتاب للوصول للنقطة 36 والاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

لمشاهدة لقطة محمد النني وحصول بيشكتاش على ضربة الجزاء.. اضغط هنا