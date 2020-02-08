صلاح محسن يقود سموحة للفوز على مصر

فاز سموحة على نظيره أف سي مصر بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ستاد

الكلية الحربية، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

سجل صلاح محسن مهاجم فريق

سموحة هدف الفوز في الدقيقة 77، ليرفع النادي السكندري رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما ظل نادي مصر متذيلًا جدول الدوري برصيد 11 نقطة.