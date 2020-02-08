صلاح محسن يقود سموحة للفوز على مصر

فاز سموحة على نظيره أف سي مصر بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ستادالكلية الحربية، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.
سجل صلاح محسن مهاجم فريقسموحة هدف الفوز في الدقيقة 77، ليرفع النادي السكندري رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما ظل نادي مصر متذيلًا جدول الدوري برصيد 11 نقطة.
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