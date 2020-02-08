الترجي التونسي يحيى الذكري الخامسة لضحايا الزمالك

أحيى نادي الترجي التونسي ذكرى الخامسة لضحايا نادي الزمالك الذين لقوا حتفهم في أحداث استاد الدفاع الجوي، وذلك مساء اليوم السبت من خلال نشر تغريدة عبر الحساب الرسمي لنادي التونسي.
ونشر نادي الترجي التونسي تغريده له عبر الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا:
علي بوابات الإستاد.
كان قرابة الـ 20 شخصاً من مشجعي الزمالك لقوا حتفهم، في أحداث الدفاع الجوي في 8 فبراير 2015، قبل لقاء الزمالك إنبي بالدوري المصري، بعد التدافع
وم المقرر أن يواجه فريق الترجي التونسي نظيره الزمالك في ثلاث مبارايات إفريقية خلال 22 يومياُ، أولهما الجمعة القادمة ضمن مباراة السوبر الإريقي، والثانية في 29 من فبراير الجاري في لقاء الذهاب من منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والثالثة في 6 من مارس القادم في لقاء العوده من نفس الدور بالبطولة.
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