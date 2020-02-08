اخبار الرياضه

النني يشارك في فوز بشكتاش التركي علي غازي عنتاب ويتسبب بركلة جزاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شارك اللاعب المصري محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش التركي في الفوز علي نظيره غازي عنتاب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما الوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي.
شارك النني في اللقاء كاملًا، وتسبب في ركلة

جزاء بالدقيقة 51 ، والتي جاء من خلالها الهدف الأول لبشكتاش، بعد تسديدة من النني إصطدمت الكرة في يد مدافع الفريق الخصم ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد أن رجع إلي تقنيبة حكم الفيديو، لينفذهها بوراك يلماز محرزً الهدف الأول.
كما سجل لاعبوا بشكتاش هددفين آخرين في المباراة ، الثاني في الدقيقة 70، والثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبتلك النتيجه رفع فريق بشكتاش رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 27 نقطة في المركز التاسع.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النني يشارك في فوز بشكتاش التركي علي غازي عنتاب ويتسبب بركلة جزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا