النني يشارك في فوز بشكتاش التركي علي غازي عنتاب ويتسبب بركلة جزاء

شارك اللاعب المصري محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش التركي في الفوز علي نظيره غازي عنتاب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما الوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي.

شارك النني في اللقاء كاملًا، وتسبب في ركلة

جزاء بالدقيقة 51 ، والتي جاء من خلالها الهدف الأول لبشكتاش، بعد تسديدة من النني إصطدمت الكرة في يد مدافع الفريق الخصم ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد أن رجع إلي تقنيبة حكم الفيديو، لينفذهها بوراك يلماز محرزً الهدف الأول.كما سجل لاعبوا بشكتاش هددفين آخرين في المباراة ، الثاني في الدقيقة 70، والثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.وبتلك النتيجه رفع فريق بشكتاش رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 27 نقطة في المركز التاسع.