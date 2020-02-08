أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ17 للدوري. الـ17 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وباولن فوافي

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي وباولن فوافيالهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد مرشوح وخالد أوتشو وأودو موسيس ومحمد إبراهيم.

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 13 نقطة ويحتل المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيمانويل أمونيكي يعلن تشكيل المقاصة أمام الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.