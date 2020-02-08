سيدات يد الزمالك يهزمن المعادي ببطولة الجمهورية

فاز الفريق الأول لكرة لـسيدات يد الزمالك على نظيره المعادي بنتيجة 28/22 باللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات. الفريقين اليوم السبت بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات. ويقود الفريق المدير الفني قاسم إبراهيم والذي أثنى على مستوى اللاعبات في المباراة وطالبهم بمزيد من الانتصارات الفترة القادمة.

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