أتالانتا يفوز على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

فاز أتالانتا على نظيره فيورنتينا بهدفين لهدف التي أجريت مساء اليوم السبت، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن الجولة الـ23 من الدوريالإيطالي "الكالتشيو".
أحرز أهداف المباراة كلا من: فيدريكو كييزا لاعب فيورنتينا في الدقيقة 32،دوفان زاباتا لاعب أتلانتا في الدقيقة 49، وروسلان مالينوفسكي في الدقيقة 72.
رفع أتالانتا رصيده إلى 42 في المركز الرابع، فيما أحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر، برصيد 25 نقطة.
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