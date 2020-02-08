نجوم الكرة يواصلون إحياء ذكري ضحايا الزمالك في أحداث الدفاع الجوي

واصل عدد من لاعبي الكرة المصرية، إحياء ذكري شهداء نادي الزمالك العشرين ، وذلك مساء اليوم السبت عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ونشر أيمن حفني لاعب الزمالك السابق ولاعب فريق المقاولون العرب الحالي تغريده عبر صفحته الشخصية بتويتر قائلا:" لن ننساكم"

كما نشر إسلام محارب لاعب الأهلي السابق ونجم فريق الجونة الحالي أيضًأ تغريده لإحياء ذكري شهداء الزمالك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: "في الجنة إن شاء الله".ونشر محمود متولي مدافع الأهلي الحالي ونجم الإسماعيلي السابق تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر مساء اليوم السبت قائلا: " رحم الله العشرين في الجنة إن شاء الله".كان قرابة الـ 20 شخصاً من مشجعي الزمالك لقوا حتفهم، في أحداث الدفاع الجوي في 8 فبراير 2015، قبل لقاء الزمالك إنبي بالدوري المصري، بعد التدافع علي بوابات الإستاد .