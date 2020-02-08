فيفا يواصل فتح ملفات الفحص المالي الخاص بالإتحاد الإفريقي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن الفحص المالي الذي قام به الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة فاطمة سامورا، سكرتير عام الفيفا التي عملت كقائم بأعمال سكرتير عام الكاف خلال الـ6 شهور الماضية وانتهت في مطلع فبراير 2020، للفحص المالي بالاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي كشف عن وجود فجوة مالية تقدر بـ24 مليون دولار من حسابات "كاف"، انفقها المسئولين بدون وجود سبب لإنفاقها.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية أن الفحص المالي للفيفا أن مسئولي الكاف على رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق،

وعضو المكتب التنفيذي للكاف، قاموا بأداء على نفقة الكاف تحت بند " نفقات تطوير الكاف "، كما كشف وجود رحلات طيران خاصه للبحرين وحفلة عشاء فاخر على متن سفينة لأعضاء الكاف بأوامر من هاني أبو ريدة اثناء كونجرس الفيفا ٢٠١٧ وذلك للتصويت له امام منافسه الكاميروني.

أيضا رحلات العمره التي قام بها المسئولون المسلمون فى الكاف كانت على نفقة الكاف تحت بند " نفقات تطوير الكاف.

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كما أوضح الفحص المالي، ان حفل زفاف نجل نائب رئيس الكاف الكونغولي " كونتسانت عماري" تم على نفقة الكاف وايضا رحلات الطيران الخاصه لبعض الأعضاء لحضور الحفل .

كما كشف الفحص ، أن المغربي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي، حضر جنازة والد اللاعب محمد احتارين وبعدها طالب الكاف بمصروفاته الشخصية والاموال التي دفعها لأسرة اللاعب ، ومعاذ حجي سكرتير الكاف قام بصرف الاموال بدون أي مستندات.

وكان جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صرح في وقت سابق أن الاتحاد يدعم الكاف من أجل تطوير كرة القدم في القارة الأفريقية، وليس في جيوب المسؤولين، وأمل أن يفهم أحمد أحمد أنني لن اتسامح ضد مرتكبي ذلك الفساد.