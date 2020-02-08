وزير الرياضة يستقبل بعثة رفع الأثقال البارالمبى

يستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعثة رفع الاثقال البارالمبى المصري بعد فوزها بالمركز الثانى فى بطولة كأس العالم لرفع الاثقال أبوجا 2020 وحصولها على 13 ميدالية متنوعة.

وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية طوكيو .

وذلك اليوم فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بصالة الوصول 3 فى مطار القاهرة الدولى. كأس العالم لرفع الاثقال أبوجا 2020 وحصولها على 13 ميدالية متنوعة.وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة للدورة البارالمبية طوكيو .وذلك اليوم فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بصالة الوصول 3 فى مطار القاهرة الدولى.

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