بث مباشر | مشاهدة مباراة بورتو وبنفيكا في الدوري البرتغالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة بورتو لفريق بنفيكا في أهم مباريات اليوم السبت 8-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري البرتغالي، بإدارة من الحكم البرتغالي “أرتور سواريس دياز”.

المباراة التي ستذاع على قناة سبورت تي في البرتغالية، ستنطلق في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “الدراجاو” بمدينة بورتو.

يستقبل بورتو فريق “بنفيكا” في كلاسيكو الدوري البرتغالي، المباراة التي لن تخلو من المتعة والإثارة نظراً لعراقة الفريقين وسعيهم نحو تحقيق نتيجة ايجابية.

وسيسعى فريق “بورتو” إلى تحقيق الفوز اعتمادا على أفضلية الملعب والجمهور من اجل الوصول إلى النقطة الـ50، ومواصلة الصراع على تحقيق اللقب.

ويحتل بورتو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 47 نقطة خلف المتصدر بنفيكا بفارق 7 نقاط كاملة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة وتعادل 2 وخسر 2.

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على الجانب الآخر يدخل بنفيكا المباراة بمعنويات عالية حيث حقق الفوز في آخر 7 مباريات خاضها الفريق، ويسعى إلى تحقيق الفوز الثامن على حساب بورتو من اجل الابتعاد بصدارة الدوري.

يذكر ان مباراة الدور الاول انتهت بفوز بورتو على بنفيكا بنتيجة (2-0) على ملعب “النور”، وتعتبر هذه الهزيمة هي الوحيدة التى تلقاها بنفيكا هذا الموسم في منافسة الدوري البرتغالي.

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بورتو – بنفيكا

???? ملعب دراجاو (بورتو – البرتغال)

???? الدوري البرتغالي (الجولة الـ20)

⌚لم تبدأ بعد .. (الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش)