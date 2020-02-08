بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة هيلاس فيرونا لفريق يوفنتوس في أهم مباريات اليوم السبت 8-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي، بإدارة من الحكم الإيطالي “دافيدي ماسا”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق الجزائري “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “مارك أنتونيو بينتجودي” بمدينة فيرونا.

بعد خروجهم بتعادل وشباك نظيفة في المباراة السابقة امام “لاتسيو”، يستقبل فريق هيلاس فيرونا يوفنتوس متصدر الدوري الايطالي وهدفه عدم الخسارة للمباراة الثامنة على التوالي، فمنذ خسارتهم امام “اتالانتا” في ديسمبر 2019 بنتيجة (3-2) لم يتذوق الفريق طعم الهزيمة.

ويقبع فريق هيلاس فيرونا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل 7 وخسر 7.

على الجانب الآخر يدخل يوفنتوس المباراة منتشيًا بتحقيق فوزًا هامًا على “فيورنتينا” في الجولة الماضية بنتيجة (3-0)، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة من اجل الحفاظ على صدارته للدوري.

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ويتصدر اصدقاء الاسطورة “كريستيانو رونالدو” جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، وحقق البيانكونيري الفوز 9 مرات في اخر 11 مواجهة خاضها الفريق.

يذكر ان مباراة الدور الاول بين الفريقين انتهت بتحقيق يوفنتوس الفوز بنتيجة (2-1)، علي ملعب “أليانز ستاديوم”.

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يوفنتوس – هيلاس فيرونا

???? ملعب مارك أنتونيو بينتجودي (فيرونا – إيطاليا)

???? الدوري الإيطالي (الجولة الـ23)

⌚لم تبدأ بعد .. (الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش)