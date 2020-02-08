رياضة | تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ويست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، باستضافة نظيره وست هام يونايتد، بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من البريميرليج.

ويطمح مان سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، للعودة الى الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام توتنهام بثنائية مقابل لا شئ.

ويحتل السيتي الوصافة في جدول ترتيب الموسم الحالي برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، فيما يملك وست هام 24 نقطة تضعه في المركز الـ18.

ووفقاً لشبكة "هو سكورد" التشكيل المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي أمام وست هام بالدوري الإنجليزي:

Advertisements

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايس

في خط الدفاع: لابورت – فرناندينيو – كايل ووكر – ميندي

في خط الوسط: رودريجو – ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين

في خط الهجوم: برناردو سيلفا – جابرييل خيسوس – سيرجيو أجويرو.