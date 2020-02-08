رياضة | حصاد وترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد وترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت السبت، مواجهات الجولة السادسة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، التي تقوم بالإشراف على تنظيمها منطقة اسوان لكرة القدم.

وأسفرت نتائج الجولة، عن فوز فريق مركز شباب الزهراء، على نظيره فريق مركز شباب اسنا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.

وعلى ملعب نادي التحرير باسوان، نجح فريق نادي النصر للتعدين، في تحقيق الفوز على نادي التحرير، بثنائية نظيفة.

فيما واصل فريق مركز شباب ادفو، زحفه نحو صدارة المجموعة، ونجح في تحقيق الفوز على مضيفه نادي الهلال، برباعية مقابل هدف.

وعلى ملعب وادي النيل، حقق فريق نادي الاقصر فوزا غاليا على وادي النيل، على أرضه ووسط جماهيره، بثلاثية نظيفة.

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فيما حقق فريق نادي المدينة المنورة، الفوز على نظيره فريق ابو الريش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول.

واختتمت مواجهات اليوم عن فوز نادي كيما اسوان، على جمهورية دراو، بملعب الاخير، بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الأولى

1_التعدين36 نقطة

2_ادفو35نقطة

3_كيما 34 نقطة

4_الزهراء 33 نقطة

5_الاقصر 26 نقطة

6_المدينة المنورة 26 نقطة

7_التحرير 23 نقطة

8_ ابو الريش 16 نقطة

9_ وادي النيل 14نقطة

10 _ابو الريش 12 نقطة

11 _دراو 5 نقاط

12_شبان اسنا 3 نقاط