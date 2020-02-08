رياضة | حصاد جولة مثيرة في مجموعة الدقهلية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد جولة مثيرة في مجموعة الدقهلية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات الجولة ٢١ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث، إحراز 16 هدف، حيث أسفرت تلك الجولة المثيرة عن مواصلة عمال المنصورة لعروضه القوية، وحقق مفاجأة بعدما تمكن من الفوز خارج ملعبه على حساب فريق اتحاد نبروه بهدفين دون مقابل.

وتمكن فريق المطرية صاحب المركز الأخير بالمجموعة من تحقيق فوز هام على حساب ضيفه إتحاد المنزلة بهدف دون مقابل.

وتعادل شربين خارج ملعبه بهدف لمثله مع فريق مركز شباب بلقاس، وتعادل ميجا سبورت هدف لمثله خارج ملعبه أمام فريق السنبلاوين .

فيما عاد كهرباء طلخا بنقطة التعادل الثمينة من ملعب مستضيفه مياه الدقهلية بهدفين مقابل هدفين.

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وتمكن بدواى من تحقيق فوز هام على حساب منية سمنود بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق فريق مركز شباب الأمير فوز هام على حساب ضيفه شيكو بهدف دون مقابل، فيما غاب بنى عبيد عن المشاركة عن هذه الجولة "باى".

ترتيب المجموعة التاسعة

1- بني عبيد 40 نقطة

2- نبروه 35 نقطة

3- شربين 35 نقطة

4- عمال المنصورة 31 نقطة

5- ميجا سبورت 31 نقطة

6- شيكو 28 نقطة

7 مياه الدقهلية 26 نقطة

8 شبان بدواي 26 نقطة

9 السنبلاوين 24 نقطة

10 بلقاس. 23 نقطة

11 شباب الامير 21 نقطة

12 كهرباء طلخا 20 نقطة

13 منية سمنود 16 نقطة

14- اتحاد المنزلة 15 نقطة

15- المطرية 13 نقطة

