رياضة | قبل ديربي ميلانو.. أرقام إنتر ميلان في الكالتشيو جرس إنذار لـ "الروسونيري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ديربي ميلانو.. أرقام إنتر ميلان في الكالتشيو جرس إنذار لـ "الروسونيري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب سان سيرو مساء غد الأحد ديربي مدينة ميلانو الإيطالية بين الإنتر والميلان، ضمن إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

موعد مباراة الإنتر ضد الميلان

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإنتر والميلان بالجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" في تمام الساعة الـ9:45 من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة.

أرقام الإنتر قبل معركة ديربي ميلانو

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام فريق إنتر ميلانو صاحب الأرض والضيافة قبل معركة ديربي العاصمة الإيطالية حيث تشير الأرقام إلى قوة أبناء المدرب كونتي الهجومية وهوا ما يمثل تهديداً واضحاً لدفعات الروسونيري غد الأحد خلال قمة الجولة الـ23 من الكالتشيو.

ترتيب إنتر ميلانو في جدول الدوري الإيطالي

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يدخل فريق إنتر ميلانو بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي مواجهة أي سي ميلان في وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 41 نقطة من 22 جولة، حيث حقق النيراتزوري الفوز في 15 لقاء وتعادل في 6 وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

هجوم النيراتزوري مدمر في الكالتشيو

سجل لاعبو فريق إنتر ميلانو صاحب الأرض والضيافة في ديربي الغد 44 هدف في 22 جولة من مسابقة الدوري الإيطالي بمعدل هدفين في المباراة الواحدة وهوا ما يجعل الأمر صعب على دفاع الروسونيري في قمة الجولة الـ23 حيث يأتي أبناء المدرب كونتي في المركز الثالث في قائمة الأقوى هجوماً في الكالتشيو بعد فريق أتالانتا برصيد 60 هدف ويليه لاتسيو بـ52.

دفاع المدرب كونتي صلد "الأقوى في الكالتشيو"

استقبلت شباك فريق إنتر ميلانو عدد 18 هدف في 22 جولة من مسابقة الكالتشيو الإيطالية وهوا الدفاع الأقوى في المسابقة حيث يعتمد المدرب كونتي في خطتة على تأمين خط دفاع النيراتزوري من خلال طريقته المفضلة 3-5-1-1.

لوكاكو كلمة السر في خطة كونتي

سجل روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلانو ، 16 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم ليقترب المهاجم البلجيكي من تحطيم رقمي ستيفانو نييرز الذي سجل (17) هدف في 1948/1949 وجوسيبي ميزا (20) في 1929/30.