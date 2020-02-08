رياضة | الإنتر ضد ميلان.. تاريخ مواجهات أنطونيو كونتي ضد ستيفانو بيولي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتر ضد ميلان.. تاريخ مواجهات أنطونيو كونتي ضد ستيفانو بيولي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح ملعب "جوزيبي مياتزا" أبوابه مساء الأحد 9 فبراير لعام 2020، لاستضافة المواجهة النارية بين فريقي الانتر وإيه سي ميلان في لقاء "ديربي الغضب"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويتطلع فريق انتر ميلان لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة المنافسة مع فريق يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، حيث يحتل النيراتزوري المركز الثاني برصيد 51 نقطة، خلف فريق اليوفي المتصدر برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد ايه سي ميلان بالمركز التاسع برصيد 32 نقطة ويحاول تحسين مركزه بجدول الترتيب.

ويتفوق فريق الانتر على غريمه التقليدي ايه سي ميلان خلال المباريات التي جمعت الفريقين خلال الفترة الأخيرة، حيث فاز الانتر في آخر 3 مباريات جمعته مع الميلان بالدوري الإيطالي، ويتطلع لتحقيق فوزه الرابع على التوالي ضد الروسونيري ليُكرر الانجاز الغائب عنه منذ 1983 عندما فاز في 5 ديربيات متتالية بالدوري.

لقاء الديربي بين الانتر وإيه سي ميلان هذا الموسم سوف يشهد صراعا خاصا خارج الخطوط حيث يتولي قيادة الفريقين مدربين على أعلي مستوي، ويقود النيراتزوري المدرب المخضرم أنطونيو كونتي والذي نجح في اعادة بريق الفريق بالموسم الحالي، بينما يقود الروسونيري المدرب ستيفانو بيولي والذي يحاول اعادة الميلان للطريق الصحيح بعد سلسلة من النتائج المخيبة بالمواسم الماضية.

تاريخ مواجهات كونتي ضد ستيفانو بيولي:

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يتفوق مدرب الانتر أنطونيو كونتي على نظيره ستيفانو بيولي مدرب ايه سي ميلان في تاريخ المواجهات بينهما، حيث سبق وتقابل المدربين في 7 مباريات، فاز كونتي في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، ولم يحقق مدرب الروسونيري أي انتصار.

أول مواجهة جمعت "كونتي" مع "بيولي" كانت عام 2008 وكان الأول مدربًا لفريق باري بينما كان الثاني يتولي القيادة الفنية لفريق جروسيتو وانتهت بالتعادل 2-2.

كونتي خلال قيادته لفريق "باري" التقي في مباراتين مع بيولي بعد توليه تدريب فريق "بياتشينزا" موسم 2008 – 2009، فاز مدرب الانتر الحالي بالمباراة الأولي بنتيجة 1-0، بينما حسم التعادل 2-2 نتيجة المباراة الثانية.

بعد تولي كونتي تدريب فريق يوفنتوس التقي مع بيولي عندما كان مدربًا لفريق بولونيا في 4 مباريات (3 بالدوري الإيطالي -1 بكأس إيطاليا)، فاز اليوفي في المباراة الأولي بدور الـ16 بكأس إيطاليا 2-1، ثم تعادل الفريقين 1-1 في المباراة الثانية بالدوري الإيطالي، بعدها حقق اليوفي انتصارين بنتيجة واحد 2-0 بالدوري عام 2013.

يا تري هل يواصل أنطونيو كونتي تفوقه على ستيفانو بيولي في مباراة "ديربي الغضب" بين الانتر وإيه سي ميلان مساء الأحد؟ أم ينجح مدرب الروسونيري في التخلص من عقدته الأزلية ويحقق الانتصار الأول في مواجهاته ضد كونتي؟.