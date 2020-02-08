رياضة | فوز كاسح لمركز شباب المعمورة على "بدر" في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز كاسح لمركز شباب المعمورة على "بدر" في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات الجولة الـ 22 بالمجموعة الحادية عشر، فوز فريق سبورتنج على حساب فريق رشيد بهدف مقابل لاشئ. وتعادل فريق مياه البحيرة مع فريق نهضة العامرية 0-0 وبنفس النتيجة انتهت مباراة ايتاي البارود مع مركزشباب كوم حمادة . كما تعادل بترول إسكندرية مع العبور 1-1 وبنفس النتيجة خرج لقاء الترام مع غزل كفرالدوار . Advertisements ونجح المعمورة في تحقيق الفوز علي بدر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف . ترتيب المجموعة الحادية عشر 1-سبورتنج 42 نقطة

2-مياه البحيرة 40 نقطة

3-الترام 39 نقطة

4-شباب كوم حمادة 34 نقطة

5-اسكندرية للبترول 32 نقطة

6-بدر 31 نقطة

7-المعمورة 30 نقطة

8-ايتاي البارود 28 نقطة

9-نهضة العامرية 26 نقطة

10-غزل كفرالدوار 24 نقطة

11-كفربولين 24 نقطة

12-العبور 22 نقطة

13-نادي كوم حمادة 21 نقطة

14-نادي رشيد 20 نقطة

15-حوش عيسي 18 نقطة

16-القباري 13 نقطة

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