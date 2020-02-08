رياضة | التاريخ لا يكذب.. فبراير "تميمة حظ" الإسماعيلي و "نحس" على الزمالك في قمة "ولاد العم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التاريخ لا يكذب.. فبراير "تميمة حظ" الإسماعيلي و "نحس" على الزمالك في قمة "ولاد العم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي مساء غدا الأحد الموافق 9 فبراير لعام 2020، في لقاء ديربي "ولاد العم" ضمن منافسات الاسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2019 - 2020).

وتتسم مواجهات الزمالك ضد الإسماعيلي دائمًا بالمتعة والندية والإثارة نظرًا للشعبية والجماهيرية الكبيرة للفريقين بمصر، بالإضافة للكرة الجميلة التي تميز أداء الفريقين، بالإضافة لوجود مجموعة من اللاعبين المميزين وأجهزة فنية على أعلى مستوي يتسلح بها كلا الفريقين قبل الديربي.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

وسبق والتقيا الفريقين في 112 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز طوال تاريخهما، كانت الغلبة للفارس الأبيض في 48 مباراة، بينما فاز الدراويش في 32 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 32 مباراة بينهما، سجل الفريق الزملكاوي 137 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 116 هدفًا.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الإسماعيلي في "فبراير"

إقامة لقاء الزمالك ضد الإسماعيلي في شهر فبراير يعتبر "فأل سيئ" بالنسبة للفريق الأبيض، حيث سبق والتقي الفريقين في 8 مواجهات سابقة بالدوري الممتاز خلال هذا الشهر، فاز الدراويش في 4 مباريات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبي، وألغيت مباراة بينهما بعد الشوط الأول بسبب "مذبحة بورسعيد" والتي وقعت عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي في 1 فبراير لعام 2012.

جاءت نتائج مباريات الزمالك والإسماعيلي في "فبراير" كالتالي:

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- 8 فبراير 1953: فاز الإسماعيلي بهدفين دون مقابل سجلهما (فتحي نافع)

- 5 فبراير 1957: فاز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف سجل الأهداف (صلاح أبوجريشة "هدفين")، وجاء هدف الأبيض عن طريق (علاء الحامولي).

- 17 فبراير 1985: انتهت بالمباراة بالتعادل السلبي

- 14 فبراير 1994: انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

- 5 فبراير 1999: انتهت المباراة بالتعادل السلبي

- 20 فبراير 2008: فاز الإسماعيلي بهدف دون رد سجله (حسني عبد ربه)

- 1 فبراير 2012: ألغيت المباراة بعد الشوط الأول وكانت النتيجة تشير للتعادل 2-2 حيث رفض لاعبي الفريقين استكمال المباراة، بعد وقوع "مذبحة بورسعيد" عقب لقاء الأهلي والمصري والتي راح ضحيتها 72 من مشجعي المارد الأحمر، وتم إلغاء المباراة ثم صدر قرار بإلغاء الموسم كاملا.

- 3 فبراير 2016: فاز الإسماعيلي بهدف دون رد سجله (اسلام جمال).