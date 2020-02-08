رياضة | فوز مطرطارس وإبشواي وسقوط ناصر بني سويف وطامية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مطرطارس وإبشواي وسقوط ناصر بني سويف وطامية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتمت السبت منافسات الاسبوع الثامن عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف، والفيوم، والبحر الأحمر .

حيث خسر فريق ناصر بنى سويف من ضيفه فريق عاملين غارب، بهدف نظيف، أحرزه ياسر عبد السميع لاعب عاملين غارب، بالدقيقة 21 بالشوط الثانى .

وكان ناصر بنى سويف قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من : أحمد عبد الرحيم ومحمد حسن وعبد النواب ابراهيم ومحمد سيد ومحمد عامر وأحمد ايمن واسلام رمضان وعمر خالد وعمرو زكريا وياسر محمد حسام ومحمد متولى .

فيما بدأ عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب المباراة بتشكيل مكون من برعي ابو القاسم وربيع شعبان وياسر عبد السميع، وعصام محمد ومحمد سيد وباسل عبد الحميد ووليد محمود ومحمود محمد وكمال شريف وعلى مصطفى وخالد خلف.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد رأفت وأحمد جوهر وعبد الغنى عياد، وتونى عثمان مراقب الحكام وأكرم عبد المرشد مراقب مسابقات .

فيما خسر مركز شباب إطسا أمام فريق مطرطارس بثلاثية نظيفة، عن طريق اللاعب محمد أحمد مصطفى في الدقائق 6 و 8 و 28 من الشوط الثاني.

تولى إدارة اللقاء الحكم محمد مجدي، عاونه ماجد مرسي، وسعيد جمعه.

وتفوق رأس غارب على ضيفه طامية بثلاثية نظيفة أيضا ، وسقط فريق بيا أمام فريق الواسطى بهدفين دون رد.

وتفوق ابشواى بملعبه على نظيره سنورس بنتيجة 0/3 في ديربي فيومى، سجلهم محمود حلمي هدفين ومحمود فتحي هدف، وشهد اللقاء طرد المدير الفني لسنورس والمدرب العام للإعتراض.

أدار اللقاء الحكم محمود بحيري، عاونه أحمد نبيل، ومعاذ محيي,

وكانت مباريات الجولة الثامنة عشر قد افتتحت أمس بلقاء وحيد شهد تعادل ابو كساة بمباراته أمام ضيفه مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/1 .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - مطرطارس 31 نقطة

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2 - الواسطى 30 نقطة

3- سمسطا 29 نقطة

4 - عاملين غارب 28 نقطة

5 - راس غارب 27 نقطة

6- ابو كساة 25 نقطة

7 - طامية 23 نقطة

8 - ساحة الفيوم 21 نقطة

9 - اطسا 20 نقطة

10 - ابشواى 15 نقطة

11 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

12 - سنورس 14 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط