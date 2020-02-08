رياضة | ديربي "ولاد العم".. تاريخ مواجهات الزمالك ضد الإسماعيلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي "ولاد العم".. تاريخ مواجهات الزمالك ضد الإسماعيلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة نارية ضد فريق الإسماعيلي غدا الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 28 نقطة جمعها من 14 مباراة (8 انتصارات – 4 تعادلات – هزيمتين – سجل 20 هدفا – استقبلت شباكه 10 أهداف) ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، أما الإسماعيلي يمتلك 21 نقطة جمعها من 16 مباراة (6 انتصارات – 3 تعادلات – 7 هزائم – سجل 14 هدفا – استقبلت شباكه 18 هدفا).

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الإسماعيلي

تقابل الفريقين في 133 مباراة سابقة بمختلف البطولات بواقع (112 بالدوري – 18 بكأس مصر – 1 دوري 6 أكتوبر – مباراتين بكأس الاتحاد المصري)، حقق الفارس الأبيض الفوز في 65 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 34 مباراة، وفاز الدراويش في 34 مباراة.

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سجل لاعبو الزمالك 185 هدفا خلال مواجهات الفريق ضد الإسماعيلي، بينما استقبلت شباكه 130 هدفًا، ويتصدر عبد الحليم علي وعلاء الحامولي وشريف الفار لاعبي الأبيض قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين وسجل كل منهما 9 أهداف، بينما سجل عواد عبد الرحمن لاعب الدراويش 8 أهداف.

وتحمل مباراة الأحد بين الزمالك والإسماعيلي رقم 113 بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سبق والتقي الفريقين في 112 مباراة، فاز الفارس الأبيض في 48 مباراة، وتعادل الفريقين في 32 مباراة، وفاز الدراويش في 32 مباراة، وسجل أبناء ميت عقبة 137 هدفًا، واستقبلت شباكه 116 هدفًا.

وحقق الزمالك 3 انتصارات متتالية على الإسماعيلي في المباريات الأخيرة بينهما، حيث فاز 4-1 في نصف نهائي كأس مصر في مايو 2018، كما فاز في مباراتي الدوري الممتاز بالموسم الماضي بنتيجة 2-0، 3-1 على الترتيب، ويرجع آخر فوز للدراويش في قمة "ولاد العم" إلي 4 فبراير 2018 وفاز بنتيجة 3-1 بالدوري.

أكبر فوز للزمالك في مبارياته ضد الإسماعيلي كان في موسم 1995 – 1996، وفاز بنتيجة 5/2، أما أكبر فوز حققه الإسماعيلي على الفارس الأبيض كان في موسم 1956 – 1957 وفاز بنتيجة 5/3.

آخر مواجهة جمعت بين الزمالك والإسماعيلي كانت في الدور الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي وفاز الفارس الأبيض 3 / 1 سجل الأهداف (محمود علاء – أحمد سيد زيزو – عمر السعيد).