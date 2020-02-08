رياضة | جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب،جلسة مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ من أجل حسم مصير كريم وليد "نيدفيد" مع الفريق .

ويعاني كريم نيدفيد من الإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مبارايات مع النادي الأهلي منذ الموسم الماضي.

وكما إن اللاعب كريم يشكو دائما من رشح في الركبة أثناء التدريبات، وذلك استدعى إلى سفره لألمانيا .

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وطالب نيدفيد تغيير المركز الطبي الذي يخضع فيه للبرنامج التأهيلي بألمانيا، في ظل عدم وجود نتيجة واضحة أو تحسن.

ويدرس محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ ، آخر تطورات حالة نيدفيد، وتقارير المركز العلاجي الذي كان يتولى الإشراف على حالته، بالإضافة للمركز الجديد الذي انتقل له مؤخرا، وبحث كافة سبل الدعم التي يمكن تقديمها للاعب من أجل العودة للملاعب مرة أخرى.

كما ينتظر سيد عبد الحفيظ، خلال الجلسة، رأي الخطيب في حالة اللاعب، وموقف مجلس الإدارة من الملف بشكل كامل.