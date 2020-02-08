رياضة | فوز بورتو وميت الخولي والنوبة وتعادل بورفؤاد وكهرباء الإسماعيلية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بورتو وميت الخولي والنوبة وتعادل بورفؤاد وكهرباء الإسماعيلية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت السبت لقاءات الجولة التاسعة عشر من دوري القسم الثالث، للمجموعة السابعة، حيث خسر فريق غزل السويس، من فريق النوبة، بهدف نظيف، ليرتفع رصيد النوبة إلى 39 نقطة، ويتوقف رصيد غزل السويس عند 6 نقاط وكانت نتيجة الدور الاول أسفرت عن فوز النوبة بهدف نظيف أيضا.

وفي اللقاء الثاني، تعادل منشية الشهداء، مع رأس البر، بدون أهداف، علي ملعب الشهداء ليرتفع رصيد الشهداء إلى 28 نقطة، ويرتفع رصيد رأس البر الي 19 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول أسفرت عن التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وفي اللقاء الثالث تعادل ابو صوير مع بلدية الاسماعيلية، بدون أهداف، علي ملعب ابو صوير ليرتفع رصيد ابو صوير إلى 13 نقطة، ويرتفع رصيد بلدية الاسماعيلية إلى 15 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول أسفرت عن التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وفي اللقاء الرابع، تعادل كهرباء الاسماعيلية، مع دمياطـ بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد كهرباء الاسماعيلية إلى 33 نقطة ويرتفع رصيد دمياط الي 26 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وفي اللقاء الخامس، فاز ميت الخولي بهدف نظيف، علي حساب فريق سماد السويس ، ليرتفع رصيد ميت الخولي إلى 20 نقطة، ويتوقف رصيد السماد عند 32 نقطة وكانت نتيجة الدور الاول أسفرت عن التعادل السلبي بدون أهداف.

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وفي اللقاء السادس خسر غزل دمياط من بورتو صاحب الصدارة ليرتفع رصيد بورتو الي 46 وتوقف رصيد غزل دمياط إلى 25 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول أسفرت عن فوز بورتو بهدفين نظيفين

وفي اللقاء الأخير، تعادل ابو شحاته مع بورفؤاد بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد بورفؤاد الي 40 نقطة ويرتفع رصيد ابو شحاته الي 16 نقطة، وكانت نتيجة الدور الاول أسفرت عن فوز بورفؤاد بهدفين لهدف

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 46 نقطة

2- بورفؤاد 40 نقطة

3- النوبة 39 نقطة

4- كهرباء الاسماعيلية 33 نقطة

5- سماد السويس 32 نقطة

6- منشية الشهداء 28 نقطة

7- دمياط 26 نقطة

8- غزل دمياط 25 نقطة

9- ميت الخولي 20 نقطة

10- رأس البر 18 نقطة

11- شباب أبو شحاته 16 نقطة

12- بلدية الإسماعيلية 15 نقطة

13- شباب أبو صوير 13 نقطة

14- غزل السويس 6 نقاط