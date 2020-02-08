رياضة | الإنتر ضد ميلان.. أرقام الروسونيري هذا الموسم قبل موقعة ديربي الغضب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتر ضد ميلان.. أرقام الروسونيري هذا الموسم قبل موقعة ديربي الغضب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة الإيطالية والعالمية، مباراة فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون، من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة ديربي ميلانو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سان سيرو.

يسعى إنتر ميلان لتحقيق الثلاث نقاط من أجل ملاحقة يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما يحاول أي سي ميلان في تحقيق إستفاقه، من أجل التقدم إلى الأمام، وضمان مركز مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام أي سي ميلان هذا الموسم.

الدوري الإيطالي

خاض فريق أي سي ميلان 22 مباراة في الدوري الإيطالي، حقق الفوز في 9 لقاءات، وتعادل في خمسة، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

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سجل العملاق الإيطالي 23 هدف خلال 22 مشاركة، بينما تلقت شباكه 27 هدف.

ثيو هيرنانديز الأبرز هذا الموسم

يعد ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر لفريق أي سي ميلان هو الأبرز هذا الموسم مع الفريق الإيطالي، حيث سجل خمس أهداف وصنع هدفين أخرين، كأكثر لاعب في الفريق مشاركة في الأهداف.

ميلان ينتظر مباراة صعبة في كأس إيطاليا

أما عن بطولة كأس إيطاليا، فينتظر فريق أي سي ميلان مباراة صعبة أمام فريق يوفنتوس يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس إيطاليا، وتأهل لهذا الدور بعد الفوز على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الدور ربع النهائي.

وسجل الروسونيري 7 أهداف خلال مباريات كأس إيطاليا، بمعدل ثلاث أهداف في مباراة سبال في دور الستة عشر وأربع أهداف أمام تورينو في الدور ربع النهائي.

ترتيب ميلان في الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل أي سي ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.