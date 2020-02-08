رياضة | فوز ملوي وأسمنت أسيوط والقوصية في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز ملوي وأسمنت أسيوط والقوصية في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلقت السبت مباريات الأسبوع السادس عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2019\2020.

وفي المباراة الأولي، فاز فريق أسمنت أسيوط، خارج ملعبه، علي فريق ابوتيج بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب ابوتيج.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق نادي ملوي، خارج ملعبه، علي فريق مركز شباب الخارجة بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب مركز شباب الخارجة.

وفي المباراة الثالثة، فاز مركز شباب ناصر ملوي،علي فريق الهنداو، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب ناصر ملوي.

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وفي المباراة الرابعة، فاز فريق القوصية، داخل ملعبه، علي فريق ناصر الفكرية، بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي ديروط.

وفي المباراة الخامسة، فاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق مركز شباب القيس، بثلاثه اهداف لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب مطاي.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقه دوري القسم الثالث عصر الأحد، حيث سيحل فريق الوليدية، ضيفا على فريق بني مزار، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.

ترتيب المجموعه الثالثة

1- أسمنت أسيوط 35 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 28 نقطة

3- ابوتيج 27 نقطة

4- نادي ملوي 25 نقطة

5- القوصية 25 نقطة

6- ناصر الفكرية 24 نقطة

7- مركز شباب القيس 19 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 18 نقطة

9- الهنداو 16 نقطة

10- بني مزار 15 نقطة

11- مركز شباب الخارجة 15 نقطة

12- الوليدية 13 نقطة