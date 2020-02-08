رياضة | خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موافقة استاد القاهرة الدولي، على استضافة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ويستقبل الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، نهاية شهر فبراير الجاري.

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ويبحث المارد الأحمر عن فوز ثأري على صن داونز، بعد هزيمة الموسم الماضي بخماسية نظيفة في جنوب إفريقيا، والخروج من البطولة الإفريقية.

وأكدت التقارير، على موافقة ستاد القاهرة الدولي على استضافة اللقاء المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

وأشارت التقارير، إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد موافقة ستاد القاهرة الدولي، اتجه للحصول على الموافقات الأمنية.