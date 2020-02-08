رياضة | فوز العبور والشمس وتعادل السكة والبلاستيك بالقسم الثالث

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد مع فريق مصر للتأمين بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين بينها على ملعب نادي السكة، ضمن منافسات الجولة 20 من المجموعة السادسة للقسم الثالث.

بدأ فريق السكة المباراة بتشكيل مكون من : إبراهيم شعللها، حازم شعيب، حسن بشندى، محمود أكمل، المتولى محمود،عبد العليم السيد، مهاب ياسر، محمد عبد الفتاح شولا،فتحى مجدى، أحمد عبد المنعم كشرى، محمد أحمد عارف توتى.

وتواجد في البدلاء محمد جمال عبد الرحمن، محمد أحمد ريعو، كونى امادو، محمود سعيد الصقر، طه زين، محمد رمزي، أسامة صبحى.

بينما لعب فريق مصر للتأمين بشكيل ضم : توفيق أيوب، أحمد فاروق،حسان جمال، سعد عبدالله،محمد حسام، سرباك اوديور، شهاب الدين محمد، عادل امام، أحمد يحيى حافظ، محمد عرفه، محمد زكي.

تواجد في البدلاء محمد جمال الجابري، أحمد ياسر، سيف حسن، أحمد عبد الموجود، عماد محمد سيد،محمود محمد حسين،عمروسعيد بدورى.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط من كلا الفريقين أملأ في إحراز أول الأهداف، ولكن بأت جميع المحاولات بالفشل، وانحصرت الكرة في منتصف الملعب، وانذاز الحكم لاعب السكة عبد العليم السيد.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من الفريقين، وطرد الحكم حسن بشندى مدافع السكة الحديد في الدقيقة 24 من الشوط الثاني.

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ثم وأصل فريق السكة في الضغط ليحتسب الحكم ضربة جزاء نتيجة لمس يد بالكرة وسددها محمد عبد الفتاح شولا في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 37 يسجل محمود محمد عكشه هدف التعادل لمصر للتأمين من عرضية محمد حسام.

أدار المباراة جلال أحمد حكم ساحة ويعاونه أحمد صلاح مساعد أول وايهاب

شعرواي.

وحقق فريق العبور فوز غاليا خارج ملعبة على فريق سراى القبة بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف محمد حسين بندق هدف وياسر رضا هدفين.

وفاز فريق الشمس على المرج بهدفين مقابل هدف، وتعادل اتحاد الشرطة مع فريق الغابه بهدفين لكل منهما، وتعادل بهتيم مع البلاستيك بدون أهداف.

وتعادل طوخ مع الأميرية بهدف لكل منهما، ومركز شباب بطا مع بنها بهدف لكل منهما، حيث تقدم بنها بهدف أيمن رشاد وتعادل ريعو في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء لبطا.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 37 نقطة

2- العبور 34 نقطة

3- مصر للتأمين 33 نقطة

4- ألماظة 32 نقطة

5- البلاستيك 31 نقطة

6- شباب بطا 28 نقطة

7- الشمس 27 نقطة

8- بهتيم 27 نقطة

9- الشرطة 26 نقطة

10- المرج 23 نقطة

11- الغابه 20 نقطة

12- بنها 18 نقطة

13- طوخ 18 نقطة

14- الأميرية 16 نقطة

15- شباب سراى القبة 5 نقاط