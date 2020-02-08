رياضة | فوز عمال المنصورة والمطرية وكهرباء طلخا بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز عمال المنصورة والمطرية وكهرباء طلخا بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منافسات الجولة ٢١ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث عن مواصلة عمال المنصورة لعروضه القوية وحقق مفاجأة قوية بما تمكن من العودة بفوز غالى وثمين على حساب مستضيفه نبروه.

المطرية صاحب المركز الأخير بالمجموعة تمكن من تحقيق فوز هام على حساب ضيفه إتحاد المنزلة بهدف دون مقابل فيما فشل شربين فى إستغلال تعثر نبروه وعاد بتعادل إيجابى بهدف لمثله أمام مستضيفه بلقاس.

ميجاسبورت تمكن من حصد نقطة ثمينة بعدما تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام مستضيفه السنبلاوين فيما حقق كهرباء طلخا فوزا غاليا على حساب مستضيفه مياه الدقهلية بهدفين مقابل هدف.

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وحسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مواجهتى شبان بدواى ومنية سمنود ، شباب الأمير و شيكو فيما غاب بنى عبيد عن المشاركة عن هذه الجولة "باى".

وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

١- بنى عبيد ٤٠ نقطة

٢- نبروه ٣٥ نقطة

٣- شربين ٣٥ نقطة

٤- عمال المنصورة ٣١ نقطة

٥- ميجاسبورت ٣١ نقطة

٦- شيكو ٢٩ نقطة

٧- مياه الدقهلية ٢٥ نقطة

٨- السنبلاوين ٢٤ نقطة

٩- شبان بدواى ٢٤ نقطة

١٠- بلقاس ٢٣ نقطة

١١- كهرباء طلخا ٢٢ نقطة

١٢- الأمير ١٩ نقطة

١٣- منية سمنود ١٧ نقطة

١٤- المنزلة ١٥ نقطة

١٥- المطرية ١٣ نقاط