رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه أوساسونا غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".‬

‫وشهدت قائمة الفريق الملكي، عودة الويلزي جاريث بيل فيما تغيب عنها كلًا من إيدين هازارد، ورودريجو وإبراهيم دياز وناتشو بقرار فني، وخاميس رودريجيز وأسينسيو بسبب الإصابة.‬

‫وضمت قائمة ريال مدريد كلًا من :-‬

‫حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب‬

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‫خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي‬

‫خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو‬

‫قائمة الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - ‬فينيسيوس جونيور.