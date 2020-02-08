رياضة | مجدى عبد الغنى فى المغرب لحضور اجتماعات الاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين

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غادر مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين القاهرة متجها الى المغرب لحضور اجتماعات الاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين و التى تستمر لمدة ثلاثة أيام .

وصرح مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين ان الاجتماع ياتى للاتفاق على خط عمل الاتحاد خلال الفترة القادمة وكذالك معرفة مدى علاقه اتحاد اللاعبين المحترفين بالاتحادات الأهلية والاتحاد الافريقى الكاف وكذالك مدى تقيم التعاون المشترك بين الفيبرو والكاف فى تنظيم حفل الأفضل فى ٢٠١٩ والذى أقيم مؤخرا بالقاهرة.

وهذا لمناقشة المشاكل والعقبات التى تواجة اللاعبين الأفارقة في مشوارهم الاحترافى والعمل على حلها كذلك عمل عدد من الدورات التثقيفية للتعريف بالجديد فى كرة القدم.