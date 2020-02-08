اونلاين | مشاهدة مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي بث مباشر عبر ON SPORT

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يلتقي فريقي مصر المقاصة والإنتاج الحربي على ملعب الأخير، غدًا السبت الموافق 8 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويبث اللقاء عبر شاشات أون سبورت وتايم سبورت ونايل سبورت.

يعيش فريق مصر المقاصة فترة صعبة في الدوري جعلته يتواجد في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، لذلك سوف يسعي جاهدًا لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة للهروب من منطقة الخطر.

على الجانب الاخر، يتواجد فريق الإنتاج الحربي في المركز السابع برصيد 22 نقطة، حصل عليها بعد خمسة انتصارات وسبعة تعادلات وأربعة هزائم ، وسيسعي لاستغلال عامل الأرض لحسم اللقاء لصالحه.

موعد مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي..

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19:30 بتوقيت مصر.

20:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي..

تايم سبورت.

أون سبورت.

نايل سبورت.

مصر المقاصة و الانتاج الساعة 7.30 علي قناة 7