اونلاين | يلا شوت bein sport المفتوحة| مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بث مباشر YALLAKORA هدف دورتموند NOW

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مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بث مباشر يلا شوت اليوم 08-02-2020 في الدوري الالماني ، حيث من المقرر اليوم السبت ان يحل نادي بوروسيا دورتموند ضيفا من امام خصمه فريق باير ليفركوزن في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب باي ارينا مقعل نادي بايرن ليفركوزن مستقبل عليه المواجهة في الجولة 21 من الدوري الالماني للموسم الحالي في اطاب مواجهة الإياب من مباريات الدور الثاني في الدوري ، وسوف تبدا اليوم مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثامنه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن

فريق بوروسيا دورتموند يخوض اليوم المواجهة خارج ملعبه على امل ان يحقق الانتصار في المباراة للحصول على ثلاث نقاط سوف تكون هامه جدا له اليوم للوصول للمركز الثاني في الدوري الذى يحتله حاليا نادي لايبزيغ برصيد 41 نقطة بينما فريق بوروسيا دورتموند يحتل المركز الثالث في الدوري الالماني برصيد 39 نقطة وذلك بعد ان خاض الفريق 20 مباراة وقد حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وقد خسر في ثلاث مباريات ، واخر مباراة خاضها نادي بوروسيا دورتموند قبل مواجهة اليوم كانت من امام فريق فيردر بريمين في بطولة كاس المانيا وخسر في المباراة بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين خارج ملعبه وخرج من البطولة.

مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن اليوم

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بينما فريق باير ليفركوزن مستضيف مواجهة اليوم يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 34 نقطة بفارق 5 نقطة عن دورنموند ويلعب اليوم على ارضه مباراة الإياب من مباريات الدور الثاني بينما قد انتهت مباراة الذهاب في النصف الاولي من الدوري بفوز نادي بوروسيا دورتموند على ارضية ملعبه بنتيجة اربع اهداف بدون رد ، لذلك يسعي اليوم نادي باير ليفركوزن لرد الدين فريق دورتموند بتحقيق الفوز عليه في المواجهة الصعبه اليوم واخر مباراة خاضها ليفركوزن كانت من امام فريق هوفنهايم وقد خسر فيها خارج ملعبه بنتيجة هدفين مقابل هدف وسوف تنقل اليوم مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن على قناة بي ان سبورت الخامسه.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن اليوم سوف تقام في تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن

توقيت مباراة بايرن ميونخ وماينز اليوم سوف تبدا في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GM.

بوروسيا و باير الساعة 7.30 علي قناة 5