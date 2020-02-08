اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة دورتموند وباير ليفركوزن بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش دورتموند LIVE

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يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضيفاً ثقيلاً على نظيره، باير ليفركوزن، مساء السبت المقبل، الموافق 8 فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدورى الألمانى لموسم 2019-2020.

تقام المباراة علي ملعب باي أرينا في السابعة والنصف مساءً، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

يسعي دورتموند لمواصلة الانتصارات، والاقتراب أكثر من صدارة ترتيب البوندسليجا، خاصة وأنه يبتعد عن المتصدر بايرن ميونخ ب3 نقاط فقط، فيما يرغب باير ليفركوزن في مواصلة التقدم بجدول الترتيب.

والجدير بالذكر أن دورتموند يمتلك 39 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، وخلف لايبزيج الوصيف بنقطتين ، بينما يأتى باير ليفركوزن في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

بوروسيا و باير الساعة 7.30 علي قناة 5