اونلاين | مشاهدة مباراة سموحة واف سي مصر بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة سموحة واف سي مصر بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي سموحة اليوم نادي اف سي مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز الساعة الخامسة مساءً على إستاد الكلية الحربية.

يحتل نادي سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة في ترتيب الجدول الدوري الممتاز بينما يحتل نادي اف سي مصر المركز الاخير برصيد 11 نقطة.

وتولى خالد جلال تدريب نادي اف سي مصر خلفًا لعبدالناصر محمد وسيسعى للفوز بالمباراة لإثبات ذاته مع نادي اف سي مصر.

وتعادل نادي سموحة في آخر مباراة خاضها الفريق والتي جمعته مع نادي مصر للمقاصة

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فيسعى للعودة للانتصارات مجددًا والإستمرار والحفاظ على ترتيبه في منتصف الجدول.

وتأتي قائمة نادي سموحة تحت القيادة الفنية للمدير الفني حمادة صدقي، والتي ضمت ٢٠ لاعب لقائمة لمباراة اف سي مصر في الدوري الممتاز.

في حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح، محمد عبد المنعم، إسلام جمال، يوسف ديوب، شريف رضا.

خط الوسط: أحمد الشيخ، ناصر ماهر، أحمد جمال، فوزى الحناوى، محمد الترهونى، أحمد حمص، كريم يحيى.

خط الهجوم: أحمد مكى، محمد طلعت، حسام حسن، صلاح محسن.

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