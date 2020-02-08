مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر اليوم 8-2-2020 في الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

يلتقي نادي هيلاس فيرونا في مباراة لن تخلو من الإثارة أمام نظيره يوفنتوس على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في ختام اليوم الثاني من الجولة الثالثة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة.



موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي:

رحلة جديدة من يوفنتوس إلى هيلاس فيرونا من أجل هدف واحد وهو الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي في النسخة الحالية، حيث تنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 4 بتعليق حفيظ دراجي وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المنامة ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت بيروت ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت جزر القمر ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الكويت ، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت بغداد.

يبحث دائما يوفنتوس عن الفوز تحقيق الأرقام الجيدة في بطولة الدوري الإيطالي وكل المسابقات التي يشارك بها، وهو ما يظهر من خلال تفوقه الواضح هذا الموسم بعد استعادة الصدارة بوصوله للنقطة 54 ، مبتعدا عن إنتر ميلان أقرب منافسيه بفارق 3 نقاط.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام هيلاس فيرونا:

في حراسة المرمي: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – خوان كوادرادو.

Advertisements

في خط الوسط: أدريان رابيو – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور.

في خط الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجواين.

من المفارقات التي يجب الوقوف عندها كثيرا مع هيلاس فيرونا ، القوة التي يتمتع بها هذا الفريق في المباريات الأخيرة، فلم يخسر حتى الآن الضيوف في عام 2020 ، في 6 لقاءات خاضها هذا العام بتحقيق 3 انتصارات والتعادل في مثلهم.

تشكيل هيلاس فيرونا أمام يوفنتوس:

في حراسة المرمى : ماركو سيلفستري .

في خط الدفاع : امير رحماني – كوراي جانتر – سالفاتوري بوكيتي .

في خط الوسط : ديفيد فاراوني – سفيان مرابط – ماتيو بيسينا – داركو لازوفيتش .

في خط الهجوم : فاليريو فيري – سامويل دي كارمن – ماتيا زاكاني .4